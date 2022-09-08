Пенсионерам Израиля обещают скидку на отдых в местных отелях: как ее получить

С этого месяца израильские пенсионеры могут получить 20% скидку на отдых во всех гостиницах страны при бронировании места.

Министерство туризма вместе с министерством социального равенства и Ассоциацией израильских гостиниц решили взять участие в социальном проекте и подарить пенсионерам 20% скидку на отдых в местных гостиницах.

Об этом сообщает 9tv.

Пенсионеры могут забронировать любой номер в любой гостинице страны с вечера субботы до среды включительно и получить скидку при бронировании места. Но за исключением праздничных дней. Скидка будет рассчитываться от цены, указанной за номер на момент бронирования.

Данной услугой пенсионеры могут воспользоваться через 10 дней. Для этого нужно перейти на сайт i-israel, который обеспечит переход на сайты продаж для оформления заказа со скидкой.

В ведомстве призвали и другие туристические объекты страны присоединиться к социальному проекту и предложить льготы для пожилых людей.

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