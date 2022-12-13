Пенсионеры вышли на акции протеста: что они требуют от чиновников

Протестные митинги пенсионеры проводят на двадцати мостах по всей стране. Профсоюз пенсионеров потребовал от чиновников «подать пример и ограничиться 5-процентным повышением заработной платы».

С 1 января пособие для пенсионеров будет увеличено на пять процентов. Вместе с тем зарплата чиновников госсектора будет повышена на 15 процентов. Пенсионеры возмущены несоответствием и вышли на демонстрации.

Об этом сообщают Detaly.

Митинги пенсионеров прошли на двадцати мостах по всей стране. Члены профсоюза потребовали повышения пособия по старости до 25 процентов от средней зарплаты. Также заявлено о необходимости соотносить пособие и среднюю зарплату или привязать пособие к индексу потребительских цен.

Зарплата высокопоставленных чиновников более чем в 10 раз превышает среднюю зарплату в экономике, но ее решили повысить на 15%, а пенсии — всего на 5%.

Представители профсоюза пенсионеров, Шмулик Мизрахи и Эфраим Корен, призвали чиновников «подать пример и ограничиться 5-процентным повышением заработной платы».

Ранее Курсор писал, что Ярив Левин избран новым спикером Кнессета. Назначение временного спикера стало первым шагом к созданию нового правительства Нетаниягу.

Еще напомним, что Бен-Гвир выдвинул новый ультиматум. Политик сделал ряд заявлений в рамках своего выступления в понедельник, 12 декабря, на еженедельном собрании фракции «Оцма Иегудит».

Ранее стало известно, что по словам источника в руководстве «Ликуда», возникнут «серьезные проблемы» при формировании правительства из-за этого ультиматума. Сам Бен-Гвир утверждает, что не сможет войти в правительство без восстановления безопасности и управления.