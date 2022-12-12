Бен-Гвир выдвинул новый ультиматум

Назначенный министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир выдвинул ультиматум о том, что правительство не будет сформировано, если ему не будет предоставлена ​​должность заместителя главы министерского комитета по законодательству.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Политик сделал ряд заявлений в рамках своего выступления в понедельник, 12 декабря, на еженедельном собрании фракции «Оцма Иегудит».

«Пока депутаты от «Ликуда» не позволят мне занять должность заместителя главы министерского комитета по законодательству, мы не сможем сформировать правительство, это является идеологическим требованием. Настойчивость всевозможных элементов в «Ликуде» заставляет нас понять, что, возможно, кто-то на самом деле не хочет выполнять то, что нам обещали и о чем мы говорили», – сказал он.

Бен-Гвир также вспомнил о своих регулярных восхождениях на Храмовую гору и сказал, что не будет их останавливать.

«Я скоро поднимусь на Храмовую гору. Я также буду выступать против расизма на Храмовой горе, где еврей не могут пить из-под крана. Это расизм», – добавил он.

Ранее стало известно, что по словам источника в руководстве «Ликуда», возникнут «серьезные проблемы» при формировании правительства из-за этого ультиматума. Сам Бен-Гвир утверждает, что не сможет войти в правительство без восстановления безопасности и управления.

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