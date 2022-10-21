Перед отставкой Лиз Трасс рассказала о переносе посольства в Иерусалим

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, ушедшая вчера в отставку после 45 дней пребывания на посту, успела поручить МИДу изучить возможность переноса британского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.
Обсуждается организация посольства в столичном районе Тальпиот, на участке, который много лет принадлежит Великобритании.
Об этом решении Лиз Трасс сообщила премьер-министру Израиля Яиру Лапиду во время их встречи в сентябре во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Лапид написал об этой новости: «Спасибо моему хорошему другу — премьер-министру Великобритании Лиз Трасс, которая сообщила, что положительно рассматривает возможность переноса посольства Великобритании в Иерусалим — столицу Израиля».
МИД Великобритании подтвердил, что проверка места для возможного переноса посольства действительно проводится.
Официальное заявление ведомства: «Как и заявляла премьер-министр, британская сторона понимает важность и деликатность местоположения посольства Великобритании в Израиле. Мы проводим всестороннюю проверку упомянутого местоположения, чтобы обеспечить мир и стабильность в регионе».
Ранее Курсор писал, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку. Трасс отметила, что уже сообщила королю Чарльзу ІІІ о своем решении.
Напомним, наш сайт уже сообщал о переносе посольства Великобритании в Иерусалим: какой эффект вызовет такое решение.