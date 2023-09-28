Перед ЦАХАЛом стоит «большая проблема» — Хагари сделал откровенное заявление

Представитель ЦАХАЛа Хагари сказал, что отказы от службы представляют собой большой вызов для армии.

Представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Даниэль Хагари рассказал, с какими трудностями он сталкивается по мере того, как раскол в израильском обществе расширяется, а также какие вызовы стоят перед армией.

Его комментарии прозвучали в подкасте Arutz Sheva.

«Когда в израильском обществе происходит кризис, ЦАХАЛ является отражением израильского общества. Этот кризис отражается и на ЦАХАЛе. Сначала мы старались держаться в стороне от споров, но споры возникают», — сказал он.

«Меня беспокоят отказы», ​​- заявил Хагари и добавил: «Я думаю, что существуют угрозы безопасности, и перед ЦАХАЛом стоит очень большая проблема, и это отношения между армией и израильским обществом. Бен-Гурион основал ЦАХАЛ - он объединил все организации и подполья в одно целое с целью создания одной армии с широким общим знаменателем. То, чем руководствовался Бен-Гурион, остается верным и сегодня. Я вижу качественную израильскую молодежь, желающую прийти и быть в строю. Наша великая роль — сохранить это».

Спикера спросили о борьбе с растущим терроризмом, и он ответил: «Я хочу рассказать о перспективе. Мы живем на Ближнем Востоке, и нам нужно понимать, что борьба с терроризмом является частью того, что будет сопровождать нашу жизнь. Но сегодня наша ситуация с безопасностью намного, намного лучше, чем она была 20 лет назад. Мы не облегчаем задачу террористам и относимся к этому очень серьезно».

Он добавил, что ЦАХАЛ находится в Иудее и Самарии с огромным количеством сил, потому что мы понимаем, что это серьезная угроза, и нам необходимо обеспечить безопасность и чувство безопасности гражданам.

«Мы защищаем регион с помощью более двадцати батальонов, мы значительно улучшились в партнерстве со Службой общей безопасности, мы показываем очень важные результаты и принимаем отличные меры в борьбе с терроризмом», — заявил он.

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