В Самарии обстреляли пост солдат ЦАХАЛа - первые подробности

Силы безопасности обнаружили на месте происшествия несколько патронов. Сейчас идет розыск террористов.

Во вторник утром, 26 сентября, палестинские боевики открыли огонь по посту израильских военнослужащих возле населенного пункта Шуэйке, в зоне ответственности территориальной бригады "Менаше".

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Согласно предварительным данным, никто из солдат ЦАХАЛа не пострадал. После сканирования местности было обнаружено несколько патронов. Силы безопасности сейчас ведут розыск террористов.

Другой информации пока не поступало.

"Курсор" писал ранее, что под огнем террористов и в борьбе с самодельными взрывными устройствами (СВУ) израильские силы безопасности уничтожили командный центр террористов и арсенал взрывчатки в лагере беженцев Нур-Шамс.

Еще мы писали, что в понедельник днем, 18 сентября, возле населенного пункта Мейрав, что на севере Израиля, обстрелу подвергся военный патрульный автомобиль Армии обороны Израиля.

Напомним, что у деревни Дир-Шараф рядом с палестинским городом Наблус (Шхем) были обстреляли позиции израильских военнослужащих. Согласно предварительным данным, пострадавших нет.

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