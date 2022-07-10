Перед визитом Байдена Израиль готов одобрить строительство домов для палестинцев

Отложенные планы по строительству домов для палестинских арабов и созданию палестинских сотовых сетей формата 4G будут актуализированы в ближайшее время в связи с визитом американского президента.

Израиль одобрит отложенный план по строительству около тысячи новых палестинских домов в преддверии визита президента США Джо Байдена на этой неделе. Также будут предприняты другие меры навстречу Палестинской автономии.

По сообщению KAN, строительство жилья планировалось в течение нескольких месяцев, но было приостановлено из-за волны террора весной.

План строительства жилья для палестинцев был одобрен правительством вместе с согласованием возведения 4400 домов для еврейских поселенцев.

Также ожидается, что ускорится продвижение давно отложенных планов по созданию палестинских сотовых сетей формата 4G.

Израильские чиновники предварительно одобрили в ноябре предоставление услуг 4G палестинским компаниям, но никаких действий в этом вопросе не предпринималось из-за противодействия израильской службы безопасности.

«Курсор» писал, что аэропорт Бен-Гурион: сообщается о важных изменениях в работе. В аэропорту Бен-Гурион запланировали изменения в работе терминалов. Временно международные рейсы будут перенесены с Терминала 1 из-за визита американского президента.

Также мы информировали, что визит на Ближний Восток в июле будет посвящен национальной безопасности израильтян. Ожидается, что 14 июля Байден встретится с высшим эшелоном израильских лидеров, включая премьер-министра Нафтали Беннета, министра обороны Бени Ганца, министра иностранных дел Яира Лапида и президента Ицхака Герцога.