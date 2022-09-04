Ливанская флотилия собралась возле морской границы с Израилем

Сегодня, 4 сентября, ливанские протестующие на десятках рыбацких лодок и яхт направились вдоль побережья страны в сторону Израиля. Это происходит в преддверии переговоров и прибытия в Бейрут посланника США Амоса Хохштейна, который будет посредником в споре о морской границе между двумя странами.

Участники флотилии несли флаги Ливана и знамена с лозунгами на арабском, французском и иврите, которые говорят о правах Ливана на морские нефтяные и газовые месторождения.

Об этом сообщает AP.

«Мы требуем нашего права на каждый дюйм наших вод. И мы посылаем сообщение от ливанского народа», – рассказал один из протестующих Айя Салех.

Возле морской границы присутствовали корабли ВМС Ливана и Израиля, но какой-либо напряженности не возникло. Амос Хохштейн, старший советник по энергетической безопасности в Государственном департаменте США, курсировал между Бейрутом и Иерусалимом, чтобы стать посредником в переговорах.

В последний раз он посещал Бейрут в конце июля, когда информировал ливанские официальные лица об ответе Израиля на предложение Ливана, сделанное в июле. После этой поездки он выразил оптимистические прогнозы. Согласно данным офиса президента Ливана Мишеля Ауна, Хохштейн сказал советнику и заместителю спикера парламента Элиаса Бу Сааба, что он посетит Бейрут в конце этой недели.

Ранее ливанские министры, Валид Файад и Гектор Хаджара, забросали камнями границу с Израилем, что они сочли забавным.

Также СМИ недавно сообщили, что Израиль и Ливан близки к договоренности о морской границе. Одним из вариантов компромисса в вопросе раздела газовых месторождений может стать финансовая компенсация.

Кроме этого, «Курсор» рассказывал, что ЦАХАЛ бы приведен в повышенную боеготовность на севере Израиля из-за возможных террористических провокаций со стороны «Хизбаллы».