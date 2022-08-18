Стрельба в Шхеме: нападение на автобус с еврейскими паломниками

07:22, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
атака на автобус фото
Фото: Пресс-служба полиции Яффо

Террористы обстреляли автобусы с евреями, направлявшимися к могиле праведника Йосефа в Шхеме. В результате ответного огня ЦАХАЛа был убит один нападавший.

В четверг колонна с автобусами паломников, ехавших к еврейской святыне – могиле Йосефа в Шхеме, была обстреляна палестинскими террористами.

Об этом сообщили detaly.

Маршрут колонны был согласован с ЦАХАЛом и имел охрану из военных. Напавшие на паломников террористы открыли огонь по автобусам.

На открытую стрельбу подразделения ЦАХАЛа и пограничной полиции (МАГАВ), охранявшие колонну, отреагировали оперативно.

Палестинские СМИ сообщают, что был убит 18-летний палестинец. Ранения получили более 30 палестинцев. Двое из них в критическом состоянии.

Среди военнослужащих жертв нет.

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Автор материала:
Орли Шендт
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