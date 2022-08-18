Стрельба в Шхеме: нападение на автобус с еврейскими паломниками

Террористы обстреляли автобусы с евреями, направлявшимися к могиле праведника Йосефа в Шхеме. В результате ответного огня ЦАХАЛа был убит один нападавший.

В четверг колонна с автобусами паломников, ехавших к еврейской святыне – могиле Йосефа в Шхеме, была обстреляна палестинскими террористами.

Об этом сообщили detaly.

Маршрут колонны был согласован с ЦАХАЛом и имел охрану из военных. Напавшие на паломников террористы открыли огонь по автобусам.

فيديو| آثار إطلاق النار تجاه حافلات المستوطنين خلال اقتحامها بحماية جيش الاحتلال لقبر يوسف شرق نابلس. pic.twitter.com/MhiWuZAqv4 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 17, 2022

На открытую стрельбу подразделения ЦАХАЛа и пограничной полиции (МАГАВ), охранявшие колонну, отреагировали оперативно.

تغطية صحفية: «مقــاومـون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحام منطقة قبر يوسف شرق نابلس». pic.twitter.com/ynZIHtquTB — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 17, 2022

Палестинские СМИ сообщают, что был убит 18-летний палестинец. Ранения получили более 30 палестинцев. Двое из них в критическом состоянии.

Среди военнослужащих жертв нет.

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