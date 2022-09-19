Перемещение через Гуш-Дан: названы новые размеры налога на въезд-выезд

Агломерация будет поделена на три кольца. При этом размер платы будет зависеть от того, в какие кольца вы въехали/выехали, а также от времени суток.

Агломерация Гуш-Дан будет поделена на три кольца. При этом размер взимаемого налога будет зависеть от того, в какие кольца вы въехали/выехали, а также от времени суток.

Об этом сообщает Telegram-канал Голос Израиля.

Ресурс приводит новые расценки:

Внутреннее кольцо (Тель-Авив) и Среднее кольцо (Бней Брак, Рамат Ган, Холон и Бат Ям) с 6:30 до 10:00 – 10 шек., с 15:00 до 19:00 – 5 шек.

Внешнее кольцо (Герцелия, Рамат аШарон, Петах Тиква, Иехуд, Ришон Ле Цион) — с 6:30 до 10:00 – 5 шек., с 15:00 до 19:00 – 2,5 шек.

Двойной оплаты не будет, если машина вернулась в кольцо в течении получаса. Для частного автомобиля дневное ограничение до 37,5 шек.

Грузовики (более 12 тонн) — двойной тариф налога. Дневного ограничения по оплате нет.

Такси — 50% от тарифов налога, расходы будут включены в оплату пассажира. Дневного ограничения по оплате нет.

В качестве примера канал приводит вариант с поездкой утром из Иерусалима в Тель-Авив через все три кольца. В этом случае налог составит 25 шек.

Как сообщал Курсор, министерство транспорта Израиля вместе с государственной компанией «Нативей Аялон» объявили тендер на реализацию и запуск проекта по введению налога на въезд транспорта в Гуш-Дан.

Налог, который должен помочь снизить транспортный поток в Тель-Авиве на 30%, будет взиматься на въезд и выезд горожан на частном автомобиле на всей территории агломерации.

Также Курсор информировал о том, что минтранс запустил возможность оплаты проезда в общественном транспорте в кредит.