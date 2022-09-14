Стало известно, кто взял на себя ответственность за убийство офицера ЦАХАЛа под Дженином

Армия обороны Израиля опубликовала отчет о том, что во время перестрелки с террористами возле забора безопасности был убит офицер ЦАХАЛа.

Офицер ЦАХАЛа был убит сегодня ночью (между вторником и средой) в перестрелке с террористами к северу от Дженина, недалеко от контрольно-пропускного пункта Гильбоа.

Двое террористов были ликвидированы силами ЦАХАЛа.

Инцидент начался около 1:20 ночи — именно тогда наблюдатель ЦАХАЛа идентифицировал две подозрительные фигуры.

Боевиков обнаружили в 15 метрах от заградительного забора в районе КПП Джалма за два с половиной час до инцидента.

Подозреваемые продолжали продвигаться вперед и подошли близко к позиции солдат.

ЦАХАЛ окружил боевиков и начал процедуру ареста подозреваемых, которая включала в себя стрельбу в воздух.

На том этапе не было точно известно, что у террористов есть огнесстрельное оружие.

Во время задержания боевики открыли огонь, в результате инцидента погиб офицер ЦАХАЛа. Силы продолжили наступление на террористов и ликвидировали их.

У одного из террористов было самодельное оружие, у другого — штатное. По оценке Центрального командования, они планировали либо атаковать близлежащую позицию, либо устроить засаду патрулю ЦАХАЛа.

По данным палестинских СМИ, один из террористов был сотрудником палестинской службы безопасности.

Семья погибшего офицера ЦАХАЛа уведомлена о его смерти.

Бригады мучеников Аль-Аксы взяли на себя ответственность за сегодняшнее нападение в районе Дженина.

ארגון פתח והזרוע הצבאית שלו גדודי חללי אל-אקצא פרסמו הודעה רשמית, שבה מכונים המחבלים מתקרית הירי סמוך לג'נין: "בנים בארגון שנהרגו בפעולת גבורה איכותית"@nurityohanan pic.twitter.com/PyaozJeOtZ — כאן חדשות (@kann_news) September 14, 2022

Ранее Курсор писал, что утром во вторник обстрелу подверглась инженерная машина минобороны, работавшая вдоль заграждения в том же районе. Пострадавших нет, но автомобиль поврежден.