Перестрелка с полицией в Кесарии: официальные подробности

Офицеры отреагировали на сообщения о стрельбе возле дома в Джиср-эз-Зарке и открыли огонь по подозреваемому в стрельбе.

Подозреваемый в возрасте 30 лет был тяжело ранен в ночь с субботы на воскресенье в прибрежном арабском городе Джиср-аз-Зарка, к северу от города Кесария, после того, как в него выстрелили полицейские, вызванные на место стрельбы в жилом доме в городе.

Полиция сообщила, что офицеров вызвали в дом в Джиср-эз-Зарка, где стрелял подозреваемый, который затем нацелил на них свое оружие. Полицейские открыли огонь, ранив подозреваемого, которому медики оказали помощь на месте, прежде чем доставить его в больницу.

Офицеры заявили, что на месте происшествия они изъяли оружие «Карло», также известное как пистолет-пулемет «Карл Густав», самодельное или самодельное примитивное автоматическое оружие.

Полиция заявила, что полицейские начали расследование стрельбы.

В последние годы арабские общины в Израиле были потрясены массовым всплеском смертоносного насилия, большая часть которого, как считается, связана с преступным миром. Полиция изо всех сил пытается подавить почти ежедневные перестрелки.

По данным «Инициативы Авраама», группы, выступающей против насилия в арабском сообществе, в прошлом году в Израиле в результате насилия среди населения было убито 125 арабов — рекорд за все время. С начала 2022 года в результате актов насилия погиб еще 81 человек.

Группа заявила, что подавляющее большинство смертей в этом году, 68 человек, были застрелены.

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