Перестрелка в Джассар-эз-Зарке: серьезно ранен ребенок

Полиция начала расследование и приступила к сбору улик.

По словам представителя израильской полиции, 12-летний мальчик получил серьезные ранения, а 25-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести в результате перестрелки в Джассар-эз-Зарке в пятницу.

Медицинские бригады MDA эвакуировали двоих в больницу Гилель Яффе в Хадере, так как они получили проникающие ранения.

Полиция начала расследование и приступила к сбору улик.

Медик MDA сказал: «Двое раненых были в сознании и получили проникающие и кровоточащие раны на теле. Я немедленно начал лечение, которое включало остановку кровотечения и перевязку. Их быстро эвакуировали в больницу с помощью 2 машин интенсивной терапии. Состояние мальчика тяжелое и нестабильное, а состояние молодого человека — средней тяжести».

Всего десять дней назад была констатирована смерть 13-летнего мальчика, который четыре дня боролся за свою жизнь после случайного выстрела в Джасар-эз-Зарке. Мальчика застрелили в пятницу, когда он пошел есть пиццу с сестрой. Внезапно подъехал человек в маске и открыл огонь.

Около двух с половиной недель назад 17-летний парень был убит в Джасар-эз-Зарке, когда его застрелили в упор в овощной лавке его дяди, перед большой мечетью в поселке.

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