Возле Кирьят-Арбы перевернулась машина ЦАХАЛа: первые подробности

Солдаты были эвакуированы в госпиталь для лечения, их семьи проинформированы.

По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, в пятницу в ходе плановых боевых действий возле района Кирьят-Арба перевернулась машина ЦАХАЛа.

В результате инцидента офицер ЦАХАЛа получил ранение средней степени тяжести, еще один военнослужащий и офицер получили легкие ранения. Все трое солдат были эвакуированы в госпиталь для лечения, их семьи проинформированы.

Двое задержанных палестинцев, находившихся в машине во время инцидента, также получили ранения и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи сотрудниками Красного Полумесяца.

Как ранее писал Курсор, лидер Хизбаллы высказался о сделке Израиля и Ливана.Террорист утверждает, что «претензии относительно нормализации отношений с Израилем беспочвенны».

Напомним, что Израиль готов поставлять Украине нелетальное оружие. Об этом заявил израильский президент Ицхак Герцог во время визита в США. По его словам, существуют ограничения, не позволяющие поставлять Украине определенные системы ПВО.

Кроме того, мы писали, что у Израиля есть ряд причин не предоставлять Украине «Железный купол» – Фонд защиты демократий.