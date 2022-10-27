В ЦАХАЛе заявили об историческом нововведении касаемо женщин-военнослужащих

Израильские военные решили, что после успешной пилотной программы женщины-солдаты могут служить в танковых бригадах бронетанковых войск вдоль границ страны.

Начальник штаба АОИ генерал-лейтенант Авив Кохави принял рекомендацию командующего Сухопутными войсками генерал-майора Тамира Ядай, и они определили, что пилотная программа по размещению женщин-военнослужащих в танках вдоль границ была успешно завершена, «и отныне они будут закреплены за этой должностью на постоянной основе».

«Мы успешно завершили профессиональный и всесторонний процесс в рамках концепции, согласно которой ЦАХАЛ открывает все больше и больше боевых должностей для женщин, — сказал Кохави. — Я доверяю женщинам-военнослужащим, служащим в танке, выполнять миссии по охране границы профессионально и с большим успехом. Они будут значительной частью оперативных усилий АОИ».

Пилотный проект длился два года и включал в себя период обучения, а также годичное оперативное развертывание вдоль границы с Египтом, где солдаты служили под командованием бригады Паран в качестве операторов танков в смешанном батальоне Каракал. Было проведено три полных цикла набора и обучения, при этом несколько женщин завершили программу в качестве офицеров.

Батальон «Каракал» — одно из четырех пехотных подразделений смешанного пола в составе Корпуса пограничной обороны ЦАХАЛа, отвечающего за защиту границ Израиля с Иорданией и Египтом. На 240-километровой границе пустыни с Египтом регулярно происходят попытки контрабанды, а также теракты со стороны террористической группировки «Исламское государство» в провинции Синай.

После завершения пилотного проекта, который начался в ноябре 2020 года и завершился в августе прошлого года, военные увидели, что женщины смогли выполнить большинство критериев и успешно выполнить миссию. И хотя остаются определенные вопросы, над которыми необходимо работать, например, инфраструктура, военные не считают, что пилот в чем-то провалился.

После решения Кохави существующая в настоящее время структура станет постоянной, и женщины смогут участвовать в ней в будущих циклах драфта. Они будут служить в ротах Корпуса охраны границы для усиления батальонов вдоль границ.

Ранее Курсор писал, что посол США поддержал право Израиля на защиту.