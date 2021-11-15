Первая партия «детской» вакцины от коронавируса прибудет в Израиль 17 ноября

Известно, что детей, как и взрослых, будут прививать двумя дозами вакцины. Однако каждая «детская» доза имеет в три раза меньше препарата от компании Pfizer.
Также в министерстве здравоохранения еще не решили, какой должен быть временной интервал между первой и второй инъекцией вакцины.
Взрослые были вакцинированы с интервалом в три недели. Тем не менее, последние исследования подтвердили, что увеличение времени между первой и второй дозой препарата положительно влияет на эффективность приобретенного иммунитета.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Израиле уволили медсестру за выдачу поддельных сертификатов о вакцинации. Медсестра из Рахата выдала около 150 поддельных сертификатов о вакцинации.
Кроме того, стало известно, что врачи предупредили об опасности повторной пневмонии после коронавируса. Эксперты предупреждают: повторная пневмония может возникнуть через две недели после выздоровления от COVID-19.
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