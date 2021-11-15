В Израиле уволили медсестру за выдачу поддельных сертификатов о вакцинации

Медсестра из Рахата выдала около 150 поддельных сертификатов о вакцинации.

Медсестра в бедуинском городе Рахат была уволена после того, как раздавала местным жителям поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает Times of Israel.

Так, медсестра выдала около 150 поддельных сертификатов на вакцины пациентам поликлиники «Клалит» в Рахате, которым на самом деле не сделали прививку.

Сообщается, что после того, как система обнаружила необычную активность, ситуация была расследована, медсестра призналась в своих действиях и была немедленно уволена.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Нахман Эш рассказал о четвертой вакцинации от коронавируса. По словам Эша, пока что не видно снижения эффективности третьей прививки. Однако необходимо подождать еще месяц или даже два перед тем, как делать точные выводы. Профессор заявил, что, чтобы не пришлось вводить очередной карантин, нужно предвидеть наступление еще одной волны заболеваемости.

Кроме того, мы писали, что стало известно, когда в Израиль смогут въехать вакцинированные Спутником V туристы. Премьер-министр Нафтали Беннет, а также главы минтуризма и минздрава Ницан Горовиц Йоэль Развозов согласились разрешить вакцинированным Спутником V туристам въезжать в Израиль при условии прохождения серологического теста.

Израильская вакцина эффективна против Дельта-штамма коронавируса.

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