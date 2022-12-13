Первый в Персидском заливе: в Дубае открыли кошерный супермаркет

В понедельник, 12 декабря, в Дубае (ОАЭ) открылся первый в Персидском заливе кошерный супермаркет. Инициатором открытия магазина стал глава Еврейского общинного центра ОАЭ в Дубае Леви Духман.

Супермаркет «Римон» площадью 130 кв. м, где представлены товары из Израиля, США и Европы, расположен в семи минутах езды от небоскреба Бурдж-Халифа.

В Еврейском общинном центре отметили, что в ОАЭ приезжает все больше израильских туристов, поэтому открытые такого магазина является довольно актуальным. По выходным там будет работать еврейский продовольственный рынок, на котором всем желающим предложат насладиться свежими домашними блюдами еврейской кухни.

Таким образом, покупатели смогут накрыть стол на шабат по всем законам кошерности и для этого им не нужно будет тратить время на приготовление блюд дома.

Время открытия выбрано не случайно – за неделю до праздника Ханука.

«Курсор» писал ранее, что в Дубае открыли отель The First Collection Business Bay с более 400 номерами с видом на небоскребы, который ориентирован на туристов из Израиля. В новом отеле соблюдены все правила кашрута, есть кошерные блюда и столовые приборы.

Еще мы писали, что Дубай является одним из самых популярных, хоть и дорогих, направлений для туристов. И чтобы привлечь еще больше внимания путешественников со всего мира, власти придумывают различные и удивительные проекты. В будущем в городе планируют создать 100-километровый маршрут по пустыне Сайх-аль-Салам.