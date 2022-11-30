В Дубае откроют 100-километровый туристический маршрут по пустыне

Дубай является одним из самых популярных, хоть и дорогих, направлений для туристов. И чтобы привлечь еще больше внимания путешественников со всего мира, власти придумывают различные и удивительные проекты. В будущем в городе планируют создать 100-километровый маршрут по пустыне Сайх-аль-Салам.

Об этом сообщает DIP.

Дорогу проложат через искусственные озера и барханы в 40 километрах от центра. Туристы смогут проезжать маршрут как на велосипедах, так и на автомобилях. По всей дороге будут остановки с ключевыми точками. Среди песков власти построят кемпинги, кафе, смотровую площадку и другие развлекательные зоны, где туристы смогут отдохнуть и насладиться пейзажами.

Путешественникам также будут предлагать прогулки по озеру на каяках, экскурсии на вертолетах и воздушных шарах и другие развлекательные мероприятия, в том числе поездки на раскопки.

Когда именно будет запущен 100-километровый маршрут пока не сообщается, возможно проект реализуют до 2040 года.

«Курсор» писал ранее, что в деловом районе Дубая открыли роскошный отель, с множеством различных зон, ориентированный на израильских туристов.

Еще мы писали, что в Саудовской Аравии стартовало строительство футуристического проекта NEOM, частью которого станет 70-километровый горизонтальный небоскреб «Зеркальная линия». В нем будет искусственный горнолыжный курорт, портовый город, множество зданий и развлекательных зон.