Верховный суд дал зеленый свет морскому соглашению с Ливаном

Договор впервые устанавливает границу между водами Ливана и Израиля. В нем также прописан механизм для обеих стран получать роялти от разведки морского газового месторождения, которое проходит через границу.

Верховный суд Израиля отклонил петиции, которые бы задерживали подписание соглашения о морской границе с Ливаном, которое открывает возможности для разведки газовых месторождений.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что соглашение впервые устанавливает границу между водами Ливана и Израиля, а также прописывает механизм для обеих стран получать роялти от разведки TotalEnergies морского газового месторождения, которое проходит через границу.

Ранее оппозиционные депутаты просили суд заставить правительство, которое якобы стремится ускорить подписание соглашения перед выборами 1 ноября, провести полное голосование в парламенте. Теперь же решение суда устраняет одно из последних препятствий в Израиле, которое могло сорвать сделку.

«Морское соглашение знаменует значительный компромисс между соседями с историей войны и вражды, открывая путь для разведки морских источников энергии и смягчая источник недавней напряженности. Соединенные Штаты оценили соглашение как «исторический прорыв», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в Израиле обеспокоены использованием беспилотников против Украины, которые, возможно, будут применены против израильтян в войне с «Хизбаллой». После подписания Авраамских соглашений между Израилем и умеренными арабскими странами региона во главе с Центральным командованием США происходит обмен данными об иранских беспилотниках.

Также Курсор информировал о том, что в начале недели израильский катер нарушил территориальные воды Ливана. Об этом заявили ливанские власти.

Так, ливанская армия обвинила Израиль в нарушении границ. По их данным, израильский военный корабль был замечен в ливанских водах напротив Рас-Накуры.

Также мы информировали, что Ганц заявил о готовности ответить на вероятные удары «Хизбаллы».