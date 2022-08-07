Пилоты United Airlines отказались лететь в Израиль: разгорелся скандал

Пилоты United Airlines отказываются летать в Израиль, ссылаясь на фиктивный комендантский час.
Рейс United Airlines из Ньюарка в Тель-Авив, который должен был вылететь в субботу вечером, задержали на 24 часа из-за предполагаемого «комендантского часа в Тель-Авиве».
Рейс, обозначенный 84 United Airlines (UA 84), должен был прибыть на фоне продолжающейся операции ЦАХАЛа «Рассвет», во время которой Израиль ведет ракетную перестрелку с палестинским «Исламским джихадом» в Газе.
«Они, наверное, поняли, что лучше обвинить воображаемый комендантский час, чтобы не компенсировать [нам долгую задержку]», — сказал израильский пассажир рейса United Airlines из Ньюарка в Тель-Авив.
United Airlines сообщила пассажирам, что причиной задержки стал комендантский час в Тель-Авиве, запрещающий посадку самолетов. Однако, как известно, такого комендантского часа никто в Тель-Авиве не вводил.
Когда пассажиры начали расспрашивать экипаж о фиктивном комендантском часе, им ответили, что «пилот отказывается лететь на данном этапе».
Авиакомпания, кроме того, отказала пассажирам в размещении или компенсации, за исключением ваучера на питание на 40 долларов.
Другая пассажирка, Ширли Кляйн, выразила The Jerusalem Post свое недовольство авиакомпанией из-за пережитого, поскольку объявление было сделано как раз перед вылетом.
Однако, когда Кляйн спросила, был ли рейс задержан из-за ракет, ей сообщили, что это не так. Вернее, пилоты просто отказались лететь в Израиль. Ей также сказали, что женщине не будет предоставлено никакого жилья.
«Я спросил агента United, что случилось: «Пилоты обеспокоены ракетами? Куда мне идти?» Она ответила: «Нет, мисс, они не хотят лететь в Израиль, и точка. Вам не дадут отели, так что разбирайтесь».
Согласно политике United, они не предлагают компенсацию или жилье за рейсы, задержанные по независящим от них причинам.
The Jerusalem Post обратилась к United Airlines за комментариями.
«Курсор» ранее писал, что Служба тыла напомнила, как вести себя при сигнале воздушной тревоги. Важно: соблюдайте инструкции поведения при тревожной сирене! Этим вы не только спасете жизнь себе и своим близким, но и поможете ЦАХАЛу.