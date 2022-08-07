Пилоты United Airlines отказались лететь в Израиль: разгорелся скандал

Рейс United Airlines из Ньюарка в Тель-Авив, который должен был вылететь в субботу вечером, задержали на 24 часа из-за предполагаемого «комендантского часа в Тель-Авиве».

Рейс, обозначенный 84 United Airlines (UA 84), должен был прибыть на фоне продолжающейся операции ЦАХАЛа «Рассвет», во время которой Израиль ведет ракетную перестрелку с палестинским «Исламским джихадом» в Газе.

«Они, наверное, поняли, что лучше обвинить воображаемый комендантский час, чтобы не компенсировать [нам долгую задержку]», — сказал израильский пассажир рейса United Airlines из Ньюарка в Тель-Авив.

United Airlines сообщила пассажирам, что причиной задержки стал комендантский час в Тель-Авиве, запрещающий посадку самолетов. Однако, как известно, такого комендантского часа никто в Тель-Авиве не вводил.

Когда пассажиры начали расспрашивать экипаж о фиктивном комендантском часе, им ответили, что «пилот отказывается лететь на данном этапе».

Авиакомпания, кроме того, отказала пассажирам в размещении или компенсации, за исключением ваучера на питание на 40 долларов.