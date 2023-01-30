Пилоты ВВС привезли на авиабазу верблюда

Пилоты ВВС привезли на авиабазу «Хацор» верблюда, нарушив правила Армии обороны Израиля, запрещающие ввоз животных на базы.

Об этом информирует Israel National News.

Отмечается, что пилоты, доставившие животное на базу, входят в состав 100-й эскадрильи ВВС Израиля, также известной как эскадрилья «Летучий верблюд». Верблюд был украшен эмблемой эскадрильи.

В ЦАХАЛе заявили, что это была частная инициатива группы солдат на базе, которые привезли верблюда от частной производственной компании и прикрепили к нему картонные крылья. Деньги военные уплатили из собственного кармана. Солдаты не знали, что ввоз животных на базы ЦАХАЛа противоречит военным порядкам и процедурам.

Представитель ЦАХАЛа в ответ заявил, что солдаты действовали добросовестно и без намерения причинить вред животному. В то же время дело будет расследовано командирами, так как оно идет вразрез с приказами ЦАХАЛа, согласно которым ввоз животных на базы запрещен.

חיילים בחיל האוויר הכניסו גמל עם כנפיים מקרטון לבסיס. צה»ל: «החיילים פעלו בתום לב, וללא כוונה לפגוע בבעל החיים. המקרה יתוחקר» @ItayBlumental pic.twitter.com/ArWCTwNGdh — כאן חדשות (@kann_news) January 30, 2023

Ранее мы рассказывали, что израильским солдатам, находящимся на срочной службе в ЦАХАЛ, предоставили право на бесплатный проезд даже в гражданской одежде в любое время на любом виде общественного транспорта. До этого такая возможность была доступна лиши в том случае, если солдат был в армейской форме. Чтобы бесплатно проехаться солдату нужно иметь при себе удостоверение солдата «хогер».

«Курсор» сообщал, что, по словам высокопоставленных чиновников Министерства обороны, в случае сохранения нынешних демографических тенденций уже к 2050 году большинство молодежи не будет поступать на военную службу в ЦАХАЛ на обязательную службу.