«Пистолет к голове»: в Ликуде высказались о возможной отставке Нетаниягу

Гали Бахарав-Миара сказала, что близка к тому, чтобы заставить премьер-министра уйти в отставку из-за нарушения правил конфликта интересов.

Члены партии «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаниягу отреагировали на сообщения в минувшие выходные о том, что генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара близка к тому, чтобы приказать премьеру уйти в отставку. Один депутат даже сравнил это с приставленным «пистолетом к ​​голове».

Напомним, что в нескольких сообщениях журналистов и СМИ в пятницу вечером говорилось, что Бахарав-Миара обдумывает этот шаг на том основании, что планы правительства по пересмотру судебной системы равносильны нарушению правил конфликта интересов, которые запрещают Нетаниягу участвовать в делах, которые могут повлиять на его текущий уголовный процесс по делу о коррупции.

«Очень суровое замечание», — сказал депутат Кнессета от «Ликуда» Дэнни Данон, когда его спросили об этих слухах во время интервью Kan в субботу вечером. Он отметил, что Генеральная прокуратура не опровергла это сообщение, и выразил надежду, что такой опровержение будет сделано быстро.

В противном случае, заявил он, «это пистолет к голове, подбрасывающий угрозу в воздух».

Он сказал, что если соратники Бахарава-Миары действительно слили такую информацию в СМИ, «это важно, на мой взгляд, это неприличная и неприемлемая угроза, которая не должна обсуждаться».

Член Кнессета от «Ликуда» Боаз Бисмут атаковал Бахарав-Миару в Твиттере, сказав, что если кто и уйдет в отставку из-за конфликта интересов, то это именно она. Он отметил, что генеральный прокурор была назначена при бывшем премьер-министре Нафтали Беннете бывшим министром юстиции Гидеоном Сааром — оба непримиримые соперники Нетаниягу — и заявил, что теперь она «делает все необходимое, чтобы угодить им».

В воскресенье утром газета «Маарив» процитировала неназванного высокопоставленного чиновника «Ликуда», который назвал сообщения об импичменте как «пустую угрозу».

«Это пустые слова, нет смысла комментировать безответственные высказывания, направленные на нагнетание ситуации вместо ее успокоения», — сказал чиновник.

Чиновник также заявил, что соратники Нетаниягу посоветовали ему избегать каких-либо публичных действий или замечаний по вопросам, связанным с запланированной перестройкой системы правосудия, чтобы не дать генеральному прокурору любого предлога заявить, что он нарушает свои обязательства в отношении конфликта интересов.

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