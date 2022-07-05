План Маршалла может решить израильско-палестинский конфликт – президент WJC

Президент Всемирного еврейского конгресса (World Jewish Congress) Рональд С. Лаудер заявил, что у президента США Джо Байдена есть «прекрасная возможность» решить израильско-палестинский конфликт.

«Соединенные Штаты должны разработать план Маршалла для решения израильско-палестинского конфликта», — заявил президент Всемирного еврейского конгресса (World Jewish Congress) Рональд С. Лаудер в колонке Arab News, сообщает The Jerusalem Post.

Лаудер написал, что предстоящий визит президента США Джо Байдена на Ближний Восток, который включает остановки в Израиле и Саудовской Аравии, представляет собой «прекрасную возможность» окончательно решить «один из самых затяжных исторических конфликтов» на Ближнем Востоке.

По мнению Лаудера, План Маршалла, аналогичный первоначальной программе восстановления Европы, принятой США для оказания экономической помощи Западной Европе после Второй мировой войны, может стать лучшим решением для палестинцев.

По словам Лаудера, план Маршалла «заложил основу для восстановления разрушенной Европы» после Второй мировой войны, назвав его самой успешной внешнеполитической инициативой в истории. Он утверждает, что план, предлагающий палестинцам «будущее богатства, успеха и уверенности в себе», — это сделка, от которой палестинские лидеры не могут отказаться .

«Палестинский план «должен быть сосредоточен на создании малого бизнеса, жилищного строительства, гостиниц, ресторанов и создании рабочих мест», — предложил президент ВЕК и добавил, что это обеспечит «позитивное будущее» для следующего поколения палестинцев.

«Молодым предпринимателям может быть выделена фиксированная сумма денег для создания новых предприятий, которые будут находиться под пристальным наблюдением. Если они окажутся жизнеспособными, но нуждаются в финансовой поддержке через год, можно сделать еще одно небольшое вливание», — пояснил Лаудер.

«Другими словами, предоставить палестинцам все то, что сделало Израиль и другие страны финансово жизнеспособными, что помогло бы создать новую и успешную Палестину», — отметил он.

По словам Лаудера, богатство на душу населения будет ежегодно удваиваться в течение трех-пяти лет Он призвал США, ЕС, Саудовскую Аравию, Израиль и другие страны Ближнего Востока внести свой вклад в финансирование предложенного плана.

Однако Лаудер предупредил, что новый план «должна быть под пристальным наблюдением организации, которой доверяют все стороны».

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