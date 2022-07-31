План сокращения рабочих смен медработников отложен до 2023 года

Бремя 26-часовых смен вынудило тысячи врачей-стажеров угрожать увольнением в прошлом году — спустя длительное время обещанные изменения так и не были реализованы.

План постепенного сокращения продолжительности больничных смен для врачей-стажеров с 26 до 18 часов был отложен до сентября 2023 года, объявило правительство в воскресенье.

План постепенного сокращения смен должен был вступить в силу в начале этого года, начиная с пилотной программы в 10 больницах на так называемой периферии, за пределами центральных городов Израиля. Это произошло после угроз массового увольнения в прошлом году тысяч медицинских интернов в знак протеста против длинных смен. В то время, когда в октябре 2021 года был объявлен предложенный правительством план, протестующие предупреждали, что он слишком расплывчат и не имеет четкого плана реализации.

Объявление, сделанное в воскресенье, стало ответом на петицию в Суд по трудовым спорам, поданную в апреле этого года компанией Clalit Health Services HMO, которая заявила, что для сокращения часов работы интернов не хватает рабочей силы, и в результате пострадает здоровье населения. Петиция была подана против Министерства здравоохранения и министров здравоохранения и экономики.

В ответ министр экономики Оран Барбивай заявила от имени правительства, что этот вопрос может быть решен только на следующем созыве Кнессета после выборов в ноябре.

В октябре прошлого года тысячи стажеров уволились в знак протеста против 26-часовых рабочих смен. Тогда правительство предложило план, согласно которому смены в 10 больницах в отдаленных районах будут сокращены до 16-18 часов. Это должно было начаться 1 апреля.

Курсор ранее писал, что правительство одобрило законопроект об увеличении помощи инвалидам ЦАХАЛа. Инвалидам ЦАХАЛа, согласно законопроекту, будут положены увеличенные суммы на автомобиль и жилье. Правительство старается без задержек передать законопроект на голосование.