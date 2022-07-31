Правительство одобрило законопроект об увеличении помощи инвалидам ЦАХАЛа

Инвалидам ЦАХАЛа, согласно законопроекту, будут положены увеличенные суммы на автомобиль и жилье. Правительство старается без задержек передать законопроект на голосование.

Правительство утвердило и вынесло на голосование Пленума законопроект об увеличение помощи на автомобиль и жилье инвалидам ЦАХАЛа.

В воскресенье, 31 июля, правительство и комитет министров одобрили проект, подготовленный министром обороны Бени Ганцем и министром финансов Авигдором Либерманом о внесении изменений в закон об инвалидах.

Нововведение будет включать увеличение сумм, выделяемых на покупку автомобиля и жилья для инвалидов Армии обороны Израиля.

Правительство согласилось с сокращением процедур и немедленным вынесением законопроекта на голосование, чтобы ускорить процесс его принятия.

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