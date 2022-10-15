Почему многие израильтяне предпочитают обучение за рубежом

Согласно данным, около 15 тысяч израильтян ежегодно отправляются за границу, чтобы получить академическую степень. И в последние годы все больше молодых людей выбирают обучение в иностранных вузах.

Об этом сообщает издание «Детали».

За рубежом израильтяне изучают не только медицину, но и искусство, право, деловое администрирование и другие дисциплины.

Генеральный директор организации «Кампус лимудим» Амир Бен-Дов, которая помогает студентам поступать в учебные заведения за рубежом, говорит, что желание учиться за границей может быть связано со многими причинами. Есть те, кто хочет познакомиться с другими культурами, выучить новые языки, кого-то привлекает возможность бесплатно учиться, которая есть во многих европейских странах – в Германии, например.

При этом, подавляющее большинство студентов возвращаются в Израиль после обучения за границей, поэтому для них очень важно, чтобы диплом был признан в нашей стране.

Данные Центрального статистического бюро, опубликованные в этом году, показывают, что многие выпускники академических учреждений Израиля за период с 1990 по 2014 год оставались за границей в течение трех и более лет. Часть студентов выезжала из страны на значительный срок. Некоторые переезжали жить за границу, а другие уезжали, чтобы продолжить обучение.

Процент тех, кто находится за границей в течение трех и более лет, особенно высок среди обладателей академических степеней в области точных наук, медицины и инженерии по сравнению с обладателями степеней в области гуманитарных и социальных наук.

Доктор Варда Бен-Шауль, генеральный директор Совета по высшему образованию, рассказала, что есть программы, стимулирующие израильтян учиться в стране, а тех, кто уже выучились за границей, – вернуться в Израиль.

«Курсор» писал ранее, что согласно отчету образовательной платформы Erudera, Израиль является пятой самой образованной страной в мире, где 50,12 процента людей имеют высшее образование.