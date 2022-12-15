Почта Израиля сообщила о резком повышении тарифов

В четверг, 15 декабря, Государственная почтовая компания «Доар-Исраэль» объявила о том, что повышает стоимость своих услуг. Новые расценки вступят в силу в ближайшее воскресенье.

Об этом сообщает издание Ice.

Подорожает доставка посылок, писем, срочной корреспонденции, а также возрастет тариф на заказные отправления. Отправка посылки внутри Израиля, за которую до настоящего момента граждане платили в зависимости от веса (до 20 кг) от 19,30 шек. до 36 шек., будет стоить скоро от 24 шек. до 45 шек.

Отправка бумаг за границу подорожает на 2,60 шек. — 3,40 шек., а отправка бандеролей (до 100 гр) будет стоить 9,90 вместо 6,50. За отправку посылки за границу (весом до 500 гр.) придется платить (в зависимости от страны) 26,90 шек. вместо 17,70 шек. или 56,70 шек. вместо 52,90 шек.

В почтовой компании подчеркнули, что изменения не затронут доставку посылок из-за границы, повышение тарифов коснется исключительно корреспонденции, отправляемой из Израиля.

«Курсор» писал ранее, что с начала 2023 года во всех больничных кассах поднимутся цены на стоматологические услуги для взрослых. В среднем, подорожание произойдет на 14 процентов.

Еще мы писали, что израильтянам напомнили, что с 1 января в стране повысится стоимость тарифа на водоснабжение. Для домашнего пользования он увеличится на 3,5 процента.