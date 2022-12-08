В Израиле с 1 января подорожает вода: чем вызвано повышение тарифа

Это будет второе повышение за текущий год.

Израильтянам напомнили, что с 1 января в стране повысится стоимость тарифа на водоснабжение. Для домашнего пользования он увеличится на 3,5 процента.

Об этом сообщает совет при Управлении водных ресурсов.

Подорожание вызвано, в первую очередь, высоким уровнем инфляции и повышением стоимости электроэнергии, что привели к увеличению объема капиталовложений в водное хозяйство. С 2023 года стоимость 1 куб. м воды вырастет в рамках лимита с 7,608 до 7,874 шекеля, а сверх лимита — с 13,582 до 14,057 шекеля.

Отметим, что это уже второе повышение за текущий год.

«Курсор» писал ранее, что Управление коммунальных служб Израиля объявило, что тарифы на электроэнергию в Израиле вырастут на 8,2 процента в январе.

Еще мы писали, что запланированное повышение цен на электроэнергию в Израиле вызвано мировым энергетическим кризисом, обострившимся после вторжения россии* в Украину и санкциями в отношении российского газа.

Напомним, что с 1 декабря, в Израиле выросла стоимость бензина с октановым числом 95. За литр израильтяне теперь платят 6,85 шекеля (включая НДС), что на 0,39 шекеля больше, чем в ноябре.