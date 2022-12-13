В Израиле поднимут цены на стоматологические услуги

С начала 2023 года во всех больничных кассах поднимутся цены на стоматологические услуги для взрослых. В среднем, подорожание произойдет на 14 процентов.

Об этом сообщает издание Mako.

Вырастут в цене как профилактические, так и сохраняющие процедуры, такие как пломбирование, лечение зубов, установка коронок, удаление и т.д.

Согласно данным радиостанции «Кан Бет», это коснется только обладателей дополнительных страховок, в которые входят стоматологические услуги. Но стоимость удаления зуба и хирургических процедур может отличаться в кассах. Если в «Клалит» цена будет составлять 68 шекелей, то в «Маккаби» — до 136 шекелей.

«Курсор» писал ранее, что 57-летняя жительница Акко подала против стоматолога из Кирьят-Бялика, у которого лечила зубы, иск в мировой суд Тель-Авива и требует 2,5 миллиона шекелей.

Еще мы писали, что суд Тель-Авива удовлетворил иск женщины, которая пострадала во время стоматологической процедуры в поликлинике «Маккабидент» в Кфар-Сабе. В ее легкие попала часть инструмента.

Напомним, что каждый хочет иметь красивые и здоровые зубы, но не каждый уделяет должное внимание гигиене ротовой полости. Стоматолог Натэла Ломакина рассказала, какое блюдо не стоит употреблять часто.