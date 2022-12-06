Почти половина репатриантов из россии за этот год вернулись обратно

Большое число репатриантов, которые выехали в этом году из россии* и получили гражданство Израиля, уже вернулись обратно.

Об этом сообщает канал Голос Израиля.

С начала войны в Украине из всех репатриантов из россии*, получивших гражданство Израиля, 41% уже не живут в стране. Большая часть из них вернулась в россию.

Закон о Возвращении обусловливает выдачу гражданства людям, чьи намерения указывают на желание поселиться и жить в Израиле. Соответственно теперь населению интересно: «Может быть, их намерения изначально никто не пытался проверить?».

Также получение гражданства Максима Галкиным и его супругой Аллой Пугачевой оказалось сомнительным. Известно, что еврей Галкин был крещен и венчался с Пугачевой в церкви. Согласно ЗОВ еврей, сменивший веру, лишается права на репатриацию.

Ранее Курсор писал, что Смотрич настаивает на внесении поправки в Закон о возвращении. На следующий день после того, как Нетаниягу сказал NBC News, что сомневается, что «Оговорка о внуках» будет удалена из Закона о возвращении, Религиозно-сионистская партия повторяет свое требование.

Также мы информировали, что Сохнут заявил, что больше не занимается репатриацией евреев из россии. Еврейское агентство подчеркнуло, что весь последний год занималось в россии только культурными мероприятиями и общественными проектами.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!