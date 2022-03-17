Под домом Шакед прошла демонстрация в поддержку беженцев из Украины

Около 30 человек провели сегодня демонстрацию под домом министра внутренних дел Айелет Шакед, требуя отмены статуса беженца и разрешения въезда граждан Украины в Израиль без квот.
Демонстранты предъявили «свиток» с 29 тысячами подписей активистов, призывая Шакед принимать беженцев без ограничений.
«Абсурдно, что до войны граждане Украины могли безоговорочно въезжать в Израиль, но сейчас, когда они спасаются бегством от войны, дорога в Израиль для них закрыта», — заявили активисты.
«Десятки тысяч граждан дают понять, что они не желают мириться с таким поведением. Общественное давление уже помогло изменить схему, и оно будет продолжаться до тех пор, пока схема не будет отменена», — заключили они.
Напомним, что Верховный суд Израиля (БАГАЦ) решил провести срочное слушание петиции по поводу беженцев, которую подали против плана Айелет Шакед. Так, петиция подразумевает, что необходимо отменить жесткие квоты.