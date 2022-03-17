Под домом Шакед прошла демонстрация в поддержку беженцев из Украины

14:13, Сегодня
Новости Израиля
Айелет Шакед фото
Фото: Yonatan Sindel/Flash90

Демонстранты протестовали против плана министра внутренних дел по беженцам и представили «свиток» с подписями 29 тысяч активистов, требующих неограниченного приема граждан Украины. По данным иммиграционной службы, на данный момент в Израиль смогут въехать только 2000 беженцев.

Около 30 человек провели сегодня демонстрацию под домом министра внутренних дел Айелет Шакед, требуя отмены статуса беженца и разрешения въезда граждан Украины в Израиль без квот.

Демонстранты предъявили «свиток» с 29 тысячами подписей активистов, призывая Шакед принимать беженцев без ограничений. 

«Абсурдно, что до войны граждане Украины могли безоговорочно въезжать в Израиль, но сейчас, когда они спасаются бегством от войны, дорога в Израиль для них закрыта», — заявили активисты.

«Десятки тысяч граждан дают понять, что они не желают мириться с таким поведением. Общественное давление уже помогло изменить схему, и оно будет продолжаться до тех пор, пока схема не будет отменена», — заключили они. 

Напомним, что Верховный суд Израиля (БАГАЦ) решил провести срочное слушание петиции по поводу беженцев, которую подали против плана Айелет Шакед. Так, петиция подразумевает, что необходимо отменить жесткие квоты.

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Автор материала:
Ирен Давид
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