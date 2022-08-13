Поддержала Израиль и потеряла должность: в ООН приняли скандальное решение по сотруднице

ООН уволила главу одного из своих офисов, обслуживающих палестинцев, после того, как она опубликовала твит, в котором осудила террористов за «неизбирательный ракетный обстрел».

Senior UN official loses post after tweet condemning PIJ rocket fire at Israel https://t.co/YNRPIBiVRN — The Times of Israel (@TimesofIsrael) August 13, 2022

Сара Маскрофт написала в Твиттере о своей поддержке прекращения огня между Израилем и палестинской террористической группировкой после трех дней боев.

Маскрофт, возглавлявшая Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов касаемо палестинцев, написала: «Я рада видеть, что соглашение о прекращении огня положило конец боевым действиям, затрагивающим как палестинцев, так и израильских гражданских лиц. Такой беспорядочный ракетный обстрел Исламского джихада, провоцирующий ответный удар Израиля, осуждается. Безопасность всех гражданских лиц имеет первостепенное значение — необходимо соблюдать режим прекращения огня».

Маскрофт, базировавшаяся в Восточном Иерусалиме, подверглась резкой критике со стороны пропалестинских активистов, заявивших, что она обвиняет палестинцев в последнем витке насилия и не возлагает на Израиль ответственность.

Позже она удалила пост и на следующий день написала в Твиттере извинения. «Я искренне извиняюсь за свою недальновидность. Все гражданские лица — везде — должны иметь возможность жить в мире», — написала она.

Однако скандал не утих, и Маскрофт полностью закрыла свой аккаунт в Твиттере.

На электронные письма, отправленные ей, пришел автоматический ответ, в котором говорилось, что Маскрофт находится «в отпуске»

Но в субботу представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов сообщил The Times of Israel, что Маскрофт «будет назначен на новую должность». Неясно, останется ли она в Восточном Иерусалиме.

«Более двух миллионов человек на оккупированной палестинской территории нуждаются в помощи — они остаются нашим единственным приоритетом», — сказали в Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

Ранее Управление резко критиковало политику Израиля в Иудее, Самарии и в Восточном Иерусалиме.

Напомним, что целевая группа полиции Нью-Йорка по расследованию преступлений на почве ненависти расследует преступление на почве антисемитизма. 44-летняя женщина была избита неизвестным мужчиной в ожидании метро.