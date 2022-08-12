В США антисемит пытался задушить еврейскую женщину

Нападение расследуется как преступление на почве ненависти целевой группой полиции Нью-Йорка по преступлениям на почве ненависти.

Целевая группа полиции Нью-Йорка по расследованию преступлений на почве ненависти расследует преступление на почве антисемитизма, которое произошло во вторник.

44-летняя женщина была избита неизвестным мужчиной в ожидании метро.

Мужчина сделал ей антисемитские замечания, когда она ждала на платформе, примерно в 11:20 утра во вторник, положил руки ей на шею и стал душить, сообщила полиция.

Пострадавшая была доставлена в больницу Mt. Sinai для лечения полученных травм, сообщили в полиции.

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