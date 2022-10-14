Поддерживает ли общество подписание морского соглашения с Ливаном в предвыборный период: опрос

В ходе исследования также были изучены основные мотивы премьер-министра Яира Лапида и лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу поддержать или выступить против договоренности.

Почти половина израильтян (47%) поддерживают подписание морского соглашения с Ливаном в предвыборный период.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, результаты которого опубликовал 12 канал, сообщает Maariv.

При этом 36% респондентов ответили на соответствующий вопрос отрицательно, еще 17% ответили, что не знают.

Кроме того, в ходе исследования также задавался вопрос, каковы были основные мотивы премьер-министра Лапида при принятии решения о заключении газового соглашения.

«Результаты опроса показывают, что 47% считают, что мотивы были политическими, при этом 41%, которые считают, что мотивы были связаны с заботой о безопасности и экономике Государства Израиль. 12% ответили, что не знают», — говорится в сообщении.

Также, на фоне противодействия Нетаниягу соглашению и жесткой критики в адрес Лапида социологи спросили, каковы были мотивы лидера оппозиции в борьбе против газового соглашения.

«57% ответили, что мотивы были политическими, в то же время 31% ответили, что мотивы исходили из заботы о безопасности и экономике Израиля. 12% ответили, что не знают», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, накануне президент Ливана Мишель Аун официально объявил в своем обращении к нации, что Ливан принимает соглашение о морской границе с Израилем, которое было достигнуто при посредничестве США.

«Мы согласны принять окончательную формулу, представленную американским посредником, до тех пор, пока необходимые тексты не будут подписаны американской и израильской сторонами», – сказал ливанский лидер.

Ранее Курсор информировал о том, что СМИ обнародовали текст соглашения Израиля с Ливаном. Соглашение заключено в форме обмена письмами между США и Ливаном и США и Израилем, а также писем Ливана и Израиля в ООН, в которых депонировано соглашение о морской границе, включая координаты. Стороны договорились не предоставлять в ООН дополнительные карты или координаты.