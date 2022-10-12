СМИ обнародовали текст соглашения Израиля с Ливаном: о чем договорились страны

Текст соглашения между Израилем и Ливаном, заключенного при посредничестве США и описывающего «постоянное и справедливое решение морского спора», стал известен сегодня, когда министры кабинета министров Израиля должны обсуждать его, а затем состоится голосование по нему.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Соединенные Штаты… понимают, что [Ливан/Израиль] готов установить свою постоянную морскую границу и заключить постоянное и справедливое разрешение своего морского спора с [Израилем/Ливаном]», — говорится в соглашении.

Соглашение заключено в форме обмена письмами между США и Ливаном и США и Израилем, а также писем Ливана и Израиля в ООН, в которых депонировано соглашение о морской границе, включая координаты. Стороны договорились не предоставлять в ООН дополнительные карты или координаты.

Ливан отказывается признать Израиль и поэтому не будет подписывать соглашение напрямую с еврейским государством. Это также влияет на формулировку соглашения, так что Ливан признает протяженность своих собственных экономических вод, а не там, где начинается Израиль. В то же время в соглашении указано, что представители Израиля и Ливана планируют встретиться в Накуре, на границе между странами, для доработки соглашения «в ближайшее время».

Координаты, указанные в соглашении, будут означать, что весь спорный между Ливаном и Израилем треугольник Средиземного моря будет считаться ливанскими экономическими водами.

В соглашении конкретно указывается, что «статус-кво» с точки зрения отсутствия признанной сухопутной границы между Израилем и Ливаном остается прежним, включая территориальные воды у берега, «в том числе вдоль и в соответствии с текущей линией буев». «Линия буев» — это физическое препятствие в Средиземном море протяженностью 5 км от израильско-ливанской границы, но не на всем протяжении его территориальных вод.

В соглашении рассматривается тот факт, что на месторождении Кана, которое простирается от ливанских вод, через спорную территорию, которая станет территорией Ливана, и в Израиль, имеется неизвестное количество природного газа.

Ливан должен выдать лицензию «одной или нескольким авторитетным международным корпорациям, на которые не распространяются международные санкции … и которые не являются израильскими или ливанскими корпорациями» для разработки на месторождении Кана. TotalEnergies, французская компания, в настоящее время владеет лицензией и соответствует этим критериям, но и ее преемникам также придется это сделать.

Разведка водохранилища может начаться после того, как соглашение вступит в силу, и Израиль не будет возражать против «разумных и необходимых действий», включая бурение непосредственно к югу от линии морской границы, если Израиль будет уведомлен заранее.

«Израиль получит вознаграждение от Оператора Блока 9 [TotalEnergies] за свои права на любые потенциальные месторождения в Проспекте [Кана], и с этой целью Израиль и Оператор Блока 9 подпишут финансовое соглашение до [его]… окончательное инвестиционное решение», — говорится в соглашении.

Эта формулировка, не вдающаяся в особенности расчета вознаграждения, является, по-видимому, компромиссом между согласием Израиля получать от Total отчисления за свои доходы от газового месторождения и требованием Ливана от Израиля получить выплату авансом. Кроме того, «Ливан не несет ответственности и не участвует в каких-либо договоренностях между оператором Блока 9 и Израилем».

Если в спорном районе будут обнаружены другие природные ресурсы, и одна из сторон, эксплуатирующая их, истощит запасы этого ресурса другой стороны, то США выступит посредником «с целью достижения договоренности о распределении прав». Любой спор о толковании или реализации соглашения должен решаться США.

В просочившийся текст не включено гарантийное письмо, которое, по словам израильского источника, участвовавшего в переговорах, Иерусалим должен был получить от Вашингтона, в котором, в дополнение к вышеупомянутым деталям, говорилось, что США позаботятся о том, чтобы доходы Ливана от водохранилища не достичь «Хизбаллы» в соответствии с санкциями США.

В соглашении не рассматриваются какие-либо механизмы принуждения или гарантии в свете крайней нестабильности правительства Ливана или того, что «Хизбалла», поддерживаемая Ираном террористическая группировка, входящая в ливанское правительство, не будет саботировать сделку.

На самом деле, когда его спросили, дал ли Ливан какие-либо гарантии того, что «Хизбалла» не сделает сделку неактуальной, высокопоставленный представитель США сказал накануне, что «посредничество США не включало обсуждения с «Хизбаллой». Речь идет о суверенном руководстве Ливана… и у меня есть все основания заверить, что правительство Ливана намерено выполнить свою часть этого соглашения, как и я со стороны Израиля».

Ранее курсор писал, что новый опрос показал, как израильтяне относятся к соглашению с Ливаном. Новые опросы показывают вялую поддержку ливанского газового соглашения, которое должно быть представлено кабинету министров сегодня в среду.

Курсор сообщал, что Европейский Союз отреагировал на соглашение между Ливаном и Израилем. Европейский союз заявил, что «готов продолжать развивать партнерские отношения с Израилем и Ливаном и поддерживать усилия по региональному сотрудничеству на общее благо».

Сообщалось, что президент США Джо Байден поздравил президента Ливана с завершением переговоров с Израилем. Ливанские журналисты утверждают, что состоялась беседа между президентом США Джо Байденом и президентом Ливана Мишелем Ауном.

Кроме этого, стало известно о реакции Беннета на просьбу Шакед наложить вето на сделку с Ливаном.

Наша редакция сообщала, что Нетаниягу вновь раскритиковал Лапида из-за сделки с Ливаном.

Напомним, что в США сделали заявление о морской сделке между Израилем и Ливаном.