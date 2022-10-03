Судный день: четыре астероида пролетят мимо Земли в Йом-Кипур – NASA

Приближается Йом-Кипур, еврейский судный день и День искупления, и, согласно системе отслеживания астероидов NASA, вместе с этим праздником к Земле приближаются четыре астероида.

Два астероида должны пролететь мимо Земли во вторник, 4 октября, это Эрев Йом-Кипур. Два других астероида пролетят мимо планеты в среду, 5 октября, в день Йом-Кипур.

По данным Центра изучения околоземных объектов (CNEOS) Лаборатории реактивного движения NASA, четыре астероида, которые должны пролететь мимо Земли вокруг Йом-Киппур, получили обозначения 2022 SM21, 2022 SO11, 2018 VG и 2022 SJ28.

Насколько большой астероид приблизится к Земле в 2022 году?

Как оказалось, все четыре астероида, пролетающие мимо Земли в Йом-Кипур, довольно маленькие. Первый из них, астероид 2022 SM21 , по оценкам, имеет ширину от 9 до 20 метров. Для сравнения: 20 метров — примерно половина размера среднего телефонного столба.

Однако, хотя астероид 2022 SM21, возможно, не соответствует трем другим астероидам Йом-Кипура по размеру, он оставляет их всех в образной космической пыли с точки зрения скорости .

Согласно расчетам NASA CNEOS, астероид 2022 SM21 движется к орбите Земли со скоростью около 15,07 км/с, что примерно равно 54 252 км/ч или примерно в 44 раза превышает скорость звука. Это примерно в 22 раза быстрее, чем у ракеты Patriot.

Следующий приближающийся астероид также будет небольшим. Астероид 2022 SO11 едва ли больше своего предшественника, его ширина составляет от 11 до 25 метров. С точки зрения скорости он также уступает другому, развивая скорость около 12,41 км/с, что примерно равно 44 676 км/ч или чуть более чем в 36 раз превышает скорость звука.

Оба этих астероида должны пролететь мимо Земли в день начала Йом-Кипур — 4 октября. Первым астероидом, который пролетит в день Йом-Кипур 5 октября, будет 2018 VG. Этот астероид еще меньше, его размеры составляют от 8,8 до 20 метров, и он летит с относительно скромной скоростью около 6,67 км/с, или около 24 012 км/ч. Это по-прежнему быстро, почти в 20 раз быстрее скорости звука, но все же намного медленнее, чем два других.

Последний астероид, приближающийся в период Йом-Кипур, астероид 2022 SJ28, является самым большим из группы, его ширина составляет от 14 до 32 метров, хотя это все еще меньше. Он также лишь незначительно быстрее своего предшественника, разогнавшись до 9,24 км/с.

Ближе всего в Йом-Кипур к Земле приближается астероид 2022 SO11. Этот астероид пролетит на расстояние от Земли чуть более 1 млн км.

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