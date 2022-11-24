Подозрение на теракт в Беэр-Шеве: первые кадры

Из Беэр-Шевы поступила информация о подозрении на теракт.
Об этом сообщает канал
Сегодня утром, бедуин, житель Рахата без видимой причины попытался задавить шедшего по тротуару солдата.
18-летний солдат доставлен в больницу с ранениями средней тяжести (Рефуа Шлема).
Также представлено видео с другой камеры.
К расследованию подключен ШАБАК.
Ранее Курсор писал о возвращении тела подростка Тирана Феро: чиновник уточнил важную деталь. Сотрудник службы безопасности объяснил, давало ли что-либо государство в обмен на тело подростка.
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