Подозрение на теракт в Беэр-Шеве: первые кадры

Житель Рахата без видимых причин попытался задавить шедшего по тротуару солдата. Видео с камер наблюдения попали в сеть.

Из Беэр-Шевы поступила информация о подозрении на теракт.

Об этом сообщает канал Израильские трудовыебудни.

Сегодня утром, бедуин, житель Рахата без видимой причины попытался задавить шедшего по тротуару солдата.

18-летний солдат доставлен в больницу с ранениями средней тяжести (Рефуа Шлема).

Также представлено видео с другой камеры.

К расследованию подключен ШАБАК.

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