Возвращение тела подростка Тирана Феро: чиновник уточнил важную деталь

Высокопоставленный сотрудник службы безопасности пояснил сегодня утром, что «Израиль ничего не дал в обмен на тело Тирана». По его словам, «мы не вели никаких переговоров с теми, кто держит тело. Мы дали понять: оно возвращается в семью».

Министр обороны Бени Ганц прокомментировал возвращение тела Тирана Феро, которое было похищено палестинскими арабскими террористами в Дженине.

«Я хотел бы выразить признательность Палестинской администрации за ее действия по возвращению Тирана Феро в его семью. Это основной гуманитарный шаг после гнусного и бесчеловечного акта. Я хотел бы поблагодарить силы безопасности и все органы, руководителей и представителей, которые решительно действовали за возвращение тела. Мои искренние соболезнования его семье, проявившей лидерство в трудные моменты», — сказал Ганц.

Ранее Курсор писал, что палестинские арабы опубликовали кадры взрывов в Иерусалиме.