Подозрение на теракт: в блокпост ЦАХАЛа в Самарии врезался палестинец

Сегодня, 22 октября, на севере Самарии на КПП «Рейхан» произошла возможная попытка автомобильного теракта. Детали происшествия еще уточняются.

Об этом сообщает издание News.walla.

В министерстве обороны страны отметили, что палестинец за рулем автомобильного средства с израильскими номерами, въехал в дорожное ограждение КПП «Рейхан». Водитель получил травму, о его состоянии на данный момент пока ничего неизвестно

Отмечается, что израильские военные не открывали огонь по машине. Среди израильтян никто не пострадал.

«Курсор» писал ранее, что инспекторы службы безопасности задержали на контрольно-пропускном пункте «Элиаху» троих вооруженных палестинок. У молодых женщин охранники обнаружили при себе самодельный пистолет-пулемет «Карло» и прощальное письмо.

Еще мы писали, что террористы атаковали военнослужащих ЦАХАЛа на блокпосте на окраине города Шхем, бросив из проезжающего автомобиля бомбу. По предварительной информации самодельное взрывное устройство не нанесло повреждений или ущерба солдатам.

Напомним, что арабский террорист бросил каменный блок в автомобиль израильтянина и пытался открыть двери автомобиля и зарезать его ножом возле КПП «Фокус». Террорист получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу.