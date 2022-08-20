На КПП с Калькилией задержаны палестинки с оружием: первые подробности

На пограничном контрольно-пропускном пункте «Элиаху» охранники задержали троих молодых палестинок, которые намеревались покончить жизнь самоубийство.

Сегодня вечером, 20 августа, инспекторы службы безопасности задержали на контрольно-пропускном пункте «Элиаху» троих вооруженных палестинок.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Охранники на блокпосте возле Калькилии остановили машину, в которой ехали молодые женщины, и обнаружили там самодельный пистолет-пулемет «Карло» и прощальное письмо.

По предварительным данным, женщины намеревались совершить самоубийство, вызвав на себя огонь охраны КПП. Они собирались выйти из машины и открыть огонь в сторону охранников, но те проявили бдительность и упредили их намерения.

Палестинки были арестованы полицией, их сейчас допрашивают. Обстоятельства и мотивы их действий пока неизвестны.

«Курсор» писал ранее, что военные ЦАХАЛа ночью 20 августа задержали партию контрабандных наркотиков на сумму около четырех миллионов шекелей.

Еще мы писали, что Силы Армии обороны Израиля и военнослужащие пограничной полиции (МАГАВ) во время патрулирования границы вдоль Иорданской долины задержали четверых человек, у которых было длинноствольное оружие.

Напомним, ЦАХАЛ предотвратил попытку контрабанду наркотиков на сумму около 9 миллионов шекелей через египетскую границу. В результате операции было изъято около 70 килограммов кокаина и гашиша.