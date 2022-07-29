Подробности ЧП в бассейне: ЦАХАЛ рассказал, как действуют собаки-спасатели

Собаки из подразделения Окец обучены действовать в экстремальных условиях и прибывают первыми на место пришествий. Они оснащены нательными камерами и, находясь в тесном контакте со своим оператором, передают всю информацию для спасения пострадавших.

Когда неделю назад на вилле в Кармей Йосеф погиб Халил Кимхи в воронке под бассейном, собака-спасатель Армии обороны Израиля одной из первых вошла в открывшийся туннель и обнаружила ужасающие масштабы катастрофы.

Собака Инга служит в подразделении Окец, независимом кинологическом спецподразделении ЦАХАЛа. Собаке удалось обнаружить Кимхи внутри грязного туннеля воронки после нескольких часов поисков. К сожалению, 32-летнего мужчину не спасли, его смерть была констатирована на месте происшествия.

Отряд Окец специализируется на поиске, извлечении и спасении людей в чрезвычайных ситуациях. Его участники находятся в состоянии круглосуточной готовности, в их распоряжении вертолет, который может добраться до любого района Израиля.

Сотрудники подразделения первыми прибыли на место катастрофы в город Кармей Йосеф, и после первоначальной оценки ситуации было решено, что собака Инга лучше всего подойдет для того, чтобы войти в туннель под бассейном.

«Она подходила больше всего, поскольку мы взяли с собой и более крупных собак», — рассказал представитель подразделения.

«Воронка была соединена с несколькими подземными туннелями, поэтому мы решили отправить Ингу через несколько из них, для обеспечения прямой трансляции с ее нательной камеры, но она нашла пропавшего человека с первой попытки», — рассказал он.

Камера, прикрепленная к Инге, позволила команде увидеть на экранах и оценить реальную обстановку в самом туннеле. Инга обнаружила пропавшего человека и подала сигнал своему оператору. «Я быстро сообщил об этом командиру спасательной группы, который подполз к месту, где находился мужчина, и вытащил его», — сообщил оператор Инги.

«Курсор» писал, что арестованы владельцы виллы, где во время провала в бассейне погиб человек.

Ранее мы сообщали, что в частном бассейне возле Реховота провалилось дно: один человек пропал.