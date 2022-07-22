Арестованы владельцы виллы, где во время провала в бассейне погиб человек

Хозяева дома в районе Реховота, где произошла трагедия в бассейне, должны находиться под домашним арестом до выяснения обстоятельств происшедшего.

Владельцы виллы в Кармей Йосеф помещены под домашний арест для выяснения деталей происшедшего.

Об этом сообщил Maariv.

Во время вечеринки случился провал дна бассейна, образовалась воронка, в которую попало двое человек. Одного пострадавшего спасли, а второй погиб. Спасатели позже нашли тело мужчины, им оказался 30-летний Халил Кимхи.

Каким образом произошла трагедия, были ли нарушения в строительстве, будет выяснять полиция. До этого времени хозяевам частного дома запрещено покидать свою территорию.

«Курсор» писал, что в частном бассейне возле Реховота провалилось дно: один человек пропал.

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