Подробности двойного убийства в Бейт-Шемеше: полиция знала о намерениях мужчины

Подозреваемый в убийстве дочери мужчина страдал психическим заболеванием. Полиция знала, что ранее он угрожал самоубийством, а его жена давно боялась его.

Мужчина, совершивший в Бейт-Шемеше убийство дочери и самоубийство, был известен полиции, поскольку в прошлом угрожал самоубийством.

Александр Саванюк подозревается в убийстве своей дочери Лианы и последующем самоубийстве. Известно, что он страдал психическими расстройствами. Семья развелась около года назад, а их общие дети жили вместе с матерью в квартире, где произошло убийство. Соседи рассказали, что вчера Саванюк был замечен гуляющим по району в поношенной одежде после многих месяцев, когда он не посещал город.

Погибшую сестру и отца нашел младший сын, который и вызвал спасателей. Лиана Саванюк, 21 год, недавно была освобождена от военной службы. Отец предположительно зарезал ее кухонным ножом, а затем покончил с собой.

В ходе расследования выяснилось, что отец Александр был известен полиции, страдал от психических проблем и в прошлом даже угрожал самоубийством.

Офицер полиции участка Бейт-Шемеш капрал Коби Томер рассказал: «Расследование находится на начальной стадии. На место происшествия прибыли сотрудники МЗП Иерусалимского округа, они проводят все анализы. Есть подозрение, что это убийство на криминальной почве, и мы все еще находимся в начале расследования».

Фельдшер МАДА Ошри Адри сказал: «Когда мы вошли в квартиру, мы увидели мужчину и женщину без сознания с проникающими и кровоточащими ранами на теле. Мы провели медицинское обследование, но они не подавали признаков жизни, и нам пришлось констатировать их смерть».

Полиция проводит дальнейшее расследование, о деталях будет сообщено позже.

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