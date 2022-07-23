Подробности нападения на рава Дова Лиора: араб-поджигатель арестован

Полиция задержала араба, который в пятницу пытался напасть на дом раввина Дова Лиора и поджег его автомобиль. Поджигателем оказался житель Восточного Иерусалима.

В субботу утром полиция арестовала подозреваемого в нападении на дом и машину раввина Дова Лиора, одного из самых высокопоставленных раввинов религиозного сионизма, в районе Бейт-Орот в Иерусалиме.

Арест проводился полицейскими под прикрытием. Полиция сообщила, что подозреваемым оказался 57-летний арабский житель Восточного Иерусалима.

В ходе расследования выяснилось, что нападавший поджег автомобиль с помощью легковоспламеняющегося вещества. Автомобиль практически полностью сгорел.

Расследование показало, что попыток поджечь было несколько, и ночью араб-поджигатель не добился в этом успеха, поэтому утром вернулся, чтобы осуществить свой замысел.

Подозреваемый будет доставлен полицией в суд для обсуждения вопроса о продлении срока его содержания под стражей.

Сообщается, что полиция Израиля продолжит действия по раскрытию террористических замыслов в этом районе и по всему городу, используя различные силы и средства для сохранения общественного спокойствия, безопасности и имущества.

«Курсор» ранее писал, что арабские террористы сожгли машину рава Дова Лиора. Вновь атаке палестинских арабов подвергся ведущий раввин религиозного сионизма рав Дов Лиор. В его дом бросали бутылки с зажигательной смесью, а машина перед домом полностью сожжена.

Также сообщалось о трагедии на Кинерете: поиски пропавшего адвоката продолжаются.