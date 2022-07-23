Трагедия на Кинерете: поиски пропавшего адвоката продолжаются

Накануне на озере Кинерет (Галилейское море) произошел несчастный случай с 49-летним адвокатом Райдом Мохамидом, жителем Умм-эль-Фахма. Мужчина пропал, когда вместе с друзьями плавал по озеру. Инцидент произошел вблизи кибуца Эйн-Гав.

Об этом сообщают «Детали».

Компания каталась на моторной лодке. Мужчина выпал из нее. Его друзья попытались его спасти, но у них ничего не вышло. Они вызвали спасателей. В поисковой операции также задействованы лодки и гидроциклы морской полиции, вертолет.

Кроме этого, было принято решение задействовать дроны, чтобы осмотреть поверхность всего озера. Сотрудники полиции и присоединившиеся волонтеры помогают спасателям, прочесывая береговую линию.

Сообщается, что в течение трех суток произошло три аналогичных случая. Вчера 30-летний рыбак погиб на пляже в Ашдоде из-за обрушения участка волнореза. Спасателям удалось найти его тело, но, к сожалению, мужчина уже умер.

Также накануне в Хайфе на пляже Бат-Галим утонул 70-летний мужчина. Его удалось вытащить из воды, но он уже был без сознания. Медики констатировали его смерть.

Ранее Курсор писал, что полиция разыскивает мужчину, который выпал из лодки Галилейском море. Полицейские катера, водные мотоциклы, вертолет и беспилотник были отправлены для помощи в поисках, в то время как офицеры и волонтеры сканировали побережье в поисках следов 49-летнего Рейда Махамида.

Напомним, что сегодня в Ашдоде на пляже погиб 30-летний мужчина. Он рыбачил возле пляжа на волнорезе. Однако внезапно упал и оказался зажат между бетонными конструкциями. Очевидцы не смогли помочь ему самостоятельно, а потому вызвали спасателей.

Редакция также сообщала, что арабские террористы сожгли машину рава Дов Лиора. Еще в его дом бросали бутылки с зажигательной смесью, а машина перед домом полностью сожжена.

Кроме того, благодаря операции под прикрытием, длившейся около 48 часов, силы безопасности арестовали одного из самых опасных сексуальных преступников в Израиле. Рецидивист, который неоднократно находился в заключении в связи с преступлениями на сексуальной почве был задержан во время нового акта насилия.