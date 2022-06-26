В Шаббат арабские террористы пытались поджечь дом раввина Дова Лиора

Полиция сообщила о нападении палестинских арабов на дом рава Лиора в Иерусалиме. Установлена попытка поджога с целью угрозы жизни и повреждения имущества.

Палестинские антисемиты напали на дом рава Лиора в Иерусалиме, попытались сжечь его и убить одного из ведущих раввинов религиозного сионизма.

Информацию об этом передал Что там у евреев?.

Террористы бросили в сторону дома бутылку с зажигательной смесью. По предварительной информации пострадавших нет.

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