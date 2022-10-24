В Иудеи и Самарии солдаты ЦАХАЛа задержали девять террористов

В ночь на понедельник, 24 октября, солдаты ЦАХАЛа провели новые аресты в Иудеи и Самарии. Без эксцессов не обошлось.

Об этом сообщает 7kanal.

Солдаты ЦАХАЛа вместе с сотрудниками ШАБАКа и пограничной полицией арестовали девять разыскиваемых лиц, которые подозреваются в причастности к террористической деятельности. Аресты проходили в городе Хеврон, деревнях Азун, Аль-Муайир, Такуа, Бейт-Джалла, Байт-Ула, Кадура.

В некоторых населенных пунктах произошли стычки. В израильских военных были брошены бутылки с зажигательной смесью, камни, а также взрывчатые вещества. В ответ солдаты приняли меры по разгону демонстраций и открыли огонь. Среди израильтян пострадавших нет.

Задержанных переданы для допросов следователям ШАБАКа. Во время обысков были конфискованы оружие и боеприпасы.

«Курсор» писал ранее, что силы обороны Израиля заявили, что военные обнаружили группу вооруженных палестинцев, которые ехали недалеко от Шхема на мотоциклах и авто.

Еще мы писали, что в рамках расследования теракта на КПП Шуафат, восемь подозреваемых и сообщников из окружения террориста, стрелявшего в женщину-военнослужащую Ноа Лазар, были арестованы ночью во вторник, 18 октября. В ходе операции ЦАХАЛА по задержанию террористов в районе возникли беспорядки.