Подробности теракта на 90-м шоссе: состояние солдата улучшилось

Военнослужащему, получившему серьезные ранения, оказывают необходимую помощь в больнице Рамбам в Хайфе. Полковник Меир Бидерман заявил о террористах: «Мы не успокоимся, пока не поймаем их всех».

Состояние военнослужащего, получившего тяжелые ранения ранее во время обстрела автобуса в долине реки Иордан, улучшилось, и теперь его состояние оценивается как средней тяжести.

По информации пресс-службы ЦАХАЛа, состояние военнослужащего, тяжело раненого сегодня в результате обстрела в долине реки Иордан, демонстрирует положительную динамику, ему оказывают необходимую помощь в больнице Рамбам в Хайфе.

Полковник Меир Бидерман, командир 417-й территориальной бригады, сообщил, что силы продолжают искать новых членов ячейки, открывших огонь по автобусу с солдатами. В результате нападения семь человек получили ранения, в том числе шесть военнослужащих, когда террористы открыли огонь по автобусу.

«Мы не успокоимся, пока не поймаем их всех», — заявил Бидерман.

Он рассказал: «Из первоначального обзора инцидента следует, что нападение было совершено группой людей, управлявшей пикапом, который догнал автобус, открыл огонь и попытался поджечь его. Солдаты в автобусе открыли ответный огонь, отчего террористы обратились в бегство».

תיעוד: השניות לפני פיגוע הירי בבקעת הירדן — רכב המחבלים עוקב אחרי האוטובוס שמסיע חיילים@carmeldangor pic.twitter.com/7A1h4ZddmD — כאן חדשות (@kann_news) September 4, 2022

При этом известно, что член группировки, стоящей за терактом в долине реки Иордан, является гражданином Израиля. А двух арестованных подозреваемых палестинские СМИ идентифицировали как палестинцев из Дженина.

Ранее мы писали, что палестинские СМИ назвали имена террористов, напавших на автобус в долине реки Иордан.

Также напомним, что ЦАХАЛ быстро задержал террористов и доставил их в службу безопасности ШАБАК для допроса. Произошедшее уже прокомментировали премьер-министр Яир Лапид и министр обороны Бени Ганц.