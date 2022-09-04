Палестинские СМИ назвали имена террористов, напавших на автобус в долине реки Иордан

Палестинские журналисты сообщили имена двух боевиков, которые сегодня, 4 сентября, обстреляли автобус в долине реки Иордан и были арестованы Израилем.

Утверждается, что палестинских террористов зовут Мухаммед Валид Гавадара и Мухаммед Махер Гавадара.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Они прибыли из лагеря беженцев Дженин и близлежащей деревни Буркин, находящихся в Иудее и Самарии.

مصادر محلية لنيو برس: منفذا عملية إطلاق النار على حافلة جنود جيش الاحتلال في #غور_الأردن هما الأسيران الجريحان محمد وليد غوادرة ومحمد ماهر غوادرة، وهم من مخيم جنين ووادي برقين. pic.twitter.com/Bkm2FlnxMj — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) September 4, 2022

Отметим, что это произошло на шоссе 90 возле Хамры в долине реки Иордан. Палестинские боевики обстреляли автобус и попытались сжечь в нем солдат, но по итогу подожгли собственную машину.

Все фото и видео с места события доступны по ссылке. В ходе инцидента один солдат получил серьезные ранения, а еще пятеро солдат и водитель автобуса – легкие.

ЦАХАЛ быстро задержал террористов и доставил их в службу безопасности ШАБАК для допроса. Произошедшее уже прокомментировали премьер-министр Яир Лапид и министр обороны Бени Ганц.

Ранее мы рассказывали, что в Газе ХАМАС казнил пятерых людей, подозреваемых в сотрудничестве с Израилем.

Также «Курсор» сообщал, что возле озера Кинерет на полицию напали пьяные участники нелегальной вечеринки.

Кроме этого, полиция поделилась новой информацией о нападении на протестующих против Нетаниягу.